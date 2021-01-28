شكرا لقرائتكم خبر عناية مكثفة بتعقيم مقتنيات مكتبة المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي على سلامة مرتادي مكتبة المسجد الحرام، تستمر المكتبة في تعقيم مقتنياتها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضح مدير مكتبة المسجد الحرام إبراهيم بن شيبة، أن المكتبة تبذل المزيد من العناية اللازمة للحفاظ على مقتنياتها، من تعقيم طاولات وكراسي القراء والمطالعين والمكاتب الإدارية بعد استخدامها، وكذلك أجهزة الحاسب الآلي بقاعة الاطلاع، وسوف تجري متابعة هذه الإجراءات بشكل دوري ومنتظم، لضمان سلامة الزوار والمطالعين بمكتبة المسجد الحرام.

وتأتي هذه التدابير والإجراءات وفق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتأكيدا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ببذل المزيد من العناية اللازمة لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

إلى ذلك استلم الرئيس السديس تقرير خطة التفويج لموسم العمرة لهذا العام (2020-2-2021) للوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية، بحضور الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية هاني حيدر.

حيث استلم التقرير من مدير عام العلاقات العامة عبدالله الشهري، وشمل التقرير خطة التفويج لموسم العمرة لعام 1442هـ للوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية التطويرية النسائية لمراحلها الثلاث، وما تتبعه الوكالة من خطط التفويج، وأبرز ما حققته من منجزات وجهود، وما تعتمده من مؤشرات لقياس الأداء، وما شاركت فيه من أنشطة إعلامية خلال عام 2020م.

وأثنى السديس على ما تضمنه التقرير، مؤكدا على أهمية الجانب النسائي في تقديم الخدمات في الحرمين الشريفين ودورهن البارز والفعال في ذلك، مشيرا إلى أن النساء شقائق الرجال، وتمنى للجميع دوام العون والتوفيق والسداد.

الطاقة الاستيعابية للمكتبة: