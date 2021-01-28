شكرا لقرائتكم خبر اعتماد تمريض العناية المركزة في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشمل البرامج المعتمدة: طب الباطنة، طب الجراحة العامة، طب جراحة العظام، جراحة الوجه والفكين، أمراض الدم، الجهاز التنفسي، دبلوم طوارئ تمريض، الأشعة التشخيصية، أمراض الكلى لدى الكبار، جراحة المخ والأعصاب، الصيدلة السريرية، تقويم الأسنان، طب الأعصاب، جراحة المسالك البولية، علاج عصب وجذور الأسنان، زمالة السكري، طب أسنان أطفال، تقنية الأشعة، العناية المركزة، زمالة العناية المركزة، الغدد الصماء، وطب أسنان الأسرة، إضافة إلى دبلوم عناية مركزة تمريض.يذكر أن قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد العام يعمل على الإشراف والتنسيق لهذه البرامج، إضافة إلى تدريب طلاب الامتياز في العديد من التخصصات، حيث جرى تدريب 3544 متدربا خلال 2020م، في تخصصات طبية مختلفة داخل أروقة المستشفى.
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