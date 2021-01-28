شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي يحذر من مواقع مشبوهة بعد واقعة الـ50 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبخ البنك المركزي السعودي من مواقع مشبوهة ومن منح البيانات الشخصية لمواقع مجهولة، مشددًا على عدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها بالاستثمار.

ونشر البنك عبر حسابه بموقع تويتر فيديو لأحد الأشخاص روى من خلاله كيفية خداعه من قبل تلك المواقع، موضحا أنه دخل على أحد المواقع الإخبارية المشهورة فوجد إعلانا عن مشروع استثماري يوزع أرباحا على المساهمين، فدخل عليه ووجده يستغل هوية جهة حكومية، فقام بتعبئة البيانات.

وأشار البنك المركزي إلى أنه ورد إليه اتصال هاتفي من رقم محلي، ادعى أنه من تلك الجهة الحكومية ووعده بأرباح أسبوعية؛ لكن بشرط إيداع مبلغ 5 آلاف ريال، وبالفعل حصل على أرباح لمرة أو مرتين، وتمت مطالبته بعدها بمبلغ 50 ألف ريال لزيادة استثماراته، وبعد أن قام بإرسال المبلغ المطلوب تم قطع الاتصال معه ولم يعرف كيفية التوصل إليه.