شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفالح: الـ 12شهر الماضية أثبتت أن المملكة من أكثر الاقتصاديات مرونة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، اليوم الخميس، أن الـ 12شهر الماضية أثبتت أن المملكة من أكثر الاقتصاديات مرونة بسبب قيادتها الرائعة واتخاذ القرارات الصحيحة بدعم الحوكمة الجيدة.

وأضاف الفالح "هذا الأمر يعد جوهري ومنحنا ثقة المواطنين و المستثمرين",مشيرا إلى أن القطاع المالي هو من اقوي وأكبر وأول القطاعات المالية في مجموعة العشرين مما ساعد في التصدي لجائحة كورونا.