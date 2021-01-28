اخبار السعوديه

بالفيديو.. الفالح: الـ 12شهر الماضية أثبتت أن المملكة من أكثر الاقتصاديات مرونة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفالح: الـ 12شهر الماضية أثبتت أن المملكة من أكثر الاقتصاديات مرونة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، اليوم الخميس، أن الـ 12شهر الماضية أثبتت أن المملكة من أكثر الاقتصاديات مرونة بسبب قيادتها الرائعة واتخاذ القرارات الصحيحة بدعم الحوكمة الجيدة.

وأضاف الفالح "هذا الأمر يعد جوهري ومنحنا ثقة المواطنين و المستثمرين",مشيرا إلى أن القطاع المالي هو من اقوي وأكبر وأول القطاعات المالية في مجموعة العشرين مما ساعد في التصدي لجائحة .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا