شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: استمرار إعادة جدولة جرعات لقاح كورونا.. وهذا موعد بدء توريد اللقاح من الشركة المصنعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أنها بدأت في إعادة جدولة مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية حسب المراجع الطبية والعلمية المعتمدة يمكن أن يكون بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى.

وعزت الوزارة ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها نظرا للاستمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قبل الشركة الصانعة للقاح.

وأوضحت الصحة أن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداء من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل بإذن الله تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة مع توفر اللقاح خلال الفترة القادمة، وذلك تواصلة الجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من إنتشار فيروس كورونا.