شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس هيئة الرياض: مركز الجاذبية سينتقل إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، إن مركز الجاذبية سينتقل إلى المملكة، وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضح أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الرياض، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسيتم الإعلان عنها بعد 4 أشهر.

ولفت إلى أن مشروع مترو الرياض أطلق ليكون في المرتبة 14 عالميا، مبينا أنه يتم التركيز على جذب المواهب وتوطينها، والحرص أن يكون لدينا حوكمة في خطط المدينة.