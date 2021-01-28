شكرا لمتابعة خبر عن رد ناري من " تاريخ آل سعود " على مزاعم تحريف اسم " مرخان " من " مردخاي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رد حساب تاريخ آل سعود على تغريدة لشخص، زعم أن الاسم الحقيقي لجد آل سعود هو مرخان.

وأضاف تاريخ آل سعود:" أولاً: مرخان هو اسم عربي مشتق من شجر " المرخ " المعروف والمنتشر في شبة الجزيرة العربية، ومعناه في المعاجم الشجر اللين والشجر الذي طاب ورقة وطالت عيدانه ".

وأوضح:" ثانياً: تدعي أنك " د " فعليك أن تثبت كلامك بالمصادر والمراجع "، مبينا:" ثالثاً: سعيكم هذا ناتج عن حقد دفين ضد السعودية ونحن لكم بالمرصاد ".