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شاهد.. وصية الملك عبد العزيز آل سعود لأبنائه: لا تفرطوا في العلاقة مع هذه الدولة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسي، عن وصية الملك عبد العزيز آل سعود-رحمه الله- لأبنائه.

وقال عمرو موسى:" أوصى الملك عبدالعزيز أبنائه بألا يفرطوا في العلاقة مع مصر "، مضيفا:" أبناء الملك عبدالعزيز اعتبروها وصية واجبة التنفيذ، وأصبحت كل سياستهم قائمة على رعاية وتنمية والحرص على علاقة المملكة بمصر ".

 

وتابع:" سمعت من الملك فهد بن عبدالعزيز ومن الأمير  سلطان ومن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وصية  الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة وهي أن المملكة ومصر يجب أن يكونا على الدوام سويا ولا يفرطوا في العلاقة مع مصر ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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