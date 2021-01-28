منصة أبشر توضح آلية الرد بشأن «الاعتراض المرفوض» على مخالفات ساهر

أوضحت منصة أبشر آلية استئناف الاعتراض مرةً أخرى، في حالة رفضه بعد تقديمه على مخالفات «نظام ساهر».

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ المستفيد في الحالة المشار إليها، يمكنه الاعتراض على المخالفات المرصودة بنظام ساهر (الرصد الآلي)، من خلال هيئة فصل المخالفات بإدارة المرور.

جاء ذلك ردًّا من منصة أبشر على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «لديَّ مخالفة مرورية قديمة، اعترضت عليها في المرور وتم رفض الاعتراض، وأرغب في استئناف الاعتراض؛ مع العلم بأنني سدَّدت المخالفة في حينها؛ فما الطريقة؟».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع، ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم، وتقديم الخدمات بأرقى المعايير المطلوبة.

ويستفيد من خدمات المنصة، المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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