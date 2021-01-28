الجاسر: كملة ولي العهد تبرز أهمية خدمات النقل في صياغة مستقبل الرياض والمناطق الأخرى

أكد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دلائل أهمية كلمة صاحب السمو الملكي الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأضاف «الجاسر»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن «البشائر التي تضمَّنتها كلمة سمو سيدي ولي العهد في مستقبل الاستثمار، تبين حرص قيادتنا الرشيدة على بناء مستقبل باهر لأبناء هذا الوطن، وتبرز أهمية خدمات النقل في صياغة مستقبل منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، بما يمكِّن من تحقيق مستهدفات رؤيتنا المباركة 2030».

وكان ولي العهد قال، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، إن الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول، بل على المدن، وإن 85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وإنه خلال السنوات القادمة، سوف يكون 95% من اقتصاديات العالم يأتي من المدن.

وواصل ولي العهد: «إننا نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين: (الرياض، ونيوم).. وبقية المناطق نركز فيها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص».

وتابع أن «الفرص كثيرة جدًّا في المملكة.. وقد أطلقنا استراتيجية نيوم، ومدينة نيوم ذا لاين.. وقريبًا سنطلق مدينة الرياض، وكذلك نعمل على استراتيجية مدينة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير.. وكل المناطق قادمة في الطريق، حسب الفرص الممكنة فيها».

اقرأ أيضًا:

الأمير محمد بن سلمان: استراتيجية الرياض ستكون طموحة للسعوديين والعالم

الأمير محمد بن سلمان: برنامج «الرياض الخضراء» سيساهم في خفض درجة الحرارة

بالفيديو.. ولي العهد يحدد 4 مصادر لرفع أصول صندوق الاستثمارات العامة