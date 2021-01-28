«كيفين رود» يثمن قرارات السعودية بشأن كورونا خلال رئاستها قمة العشرين

نوه رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق كيفين رود، بالقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين (G20) للتعامل مع جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان «كيف يمكن لقادة العالم تحقيق توصيات مجموعة العشرين 2020؟»، مبينًا أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين –التي تمثل 90% من الاقتصاد العالمي، و80%من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم– تشكل أهمية كبيرة، موضحًا أن الأزمة المالية العالمية على مر التاريخ، كانت الآلية الدافعة التي من خلالها أنقذت الاقتصاد العالمي، وزودت العالم بكثير من الأدوات في آخر عشر سنوات، وتبقى مهمة للمستقبل أيضًا.

وقال رود: «عندما ننظر إلى اتخاذ القرارات من قبل المملكة في مارس العام الماضي لاجتماع قادة العشرين؛ كان ذلك أمرًا مهمًّا جدًّا، وتم دعمه من قبل قادة المجموعة كمبادرة وخطة عمل للمجموعة»، مؤكدًا أن تلك ركائز أساسية للمستقبل وللتعافي من كوفيد–19.

وأكد أن التزام قادة المجموعة، سيُسهم في نجاح الدول الأعضاء، مبينًا أهمية انعقاد اجتماع مبكر لمجموعة العشرين خلال رئاسة إيطاليا؛ لمناقشة الجائحة التي لا تزال مستمرةً في العالم، إضافةً إلى تأكيد ضرورة توزيع اللقاحات التي أصبحت سلعة عالمية مهمة لجميع الدول، متقدمة كانت أو نامية، بجانب ضرورة الاستمرار في قرارات القمة الماضية حول التغير المناخي.

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