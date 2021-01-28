«الغذاء والدواء» تحدد آلية الحصول على إذن بالفسح للأغذية المستوردة

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، طريقة وإجراءات الحصول على إذن بالفسح للأغذية المستوردة من خلال موقع الهيئة.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن هذه الخدمة تُمكِّن المستورد من تقديم طلب فسح للمنتجات المستوردة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية. ومن ثم، يحدد المستورِد أحد المخلصين الجمركيين المسجلين لديه لاستكمال البيانات الجمركية الخاصة بالإرسالية، وهي: رقم بيان الاستيراد، وتاريخ بيان الاستيراد، وتحديد الجمرك المسؤول عن المعاينة.

وأوضحت الهيئة أن الطلب يتم إرساله إلكترونيًّا إلى مركز التفتيش على الغذاء المستورد في منفذ الدخول المحدد من قبل المخلص الجمركي، لافتةً إلى أن المختص بمركز التفتيش يستكمل الخطوات التالية:

- تدقيق المستندات.

- معاينة الإرسالية.

- الفحص الظاهري.

- سحب العينات للمختبر في حال الاشتباه.

- إصدار خطاب إلى إدارة الجمرك بمطابقة الإرسالية من عدمها.

متطلبات وآلية تنفيذ الخدمة

وبينت هيئة الغذاء والدواء، متطلبات وشروط الحصول على إذن بالفسح للأغذية المستوردة، وتتمثل في:

– أن يكون للمستورد المحلي حساب إلكتروني فعال لدى الغذاء المستورد.

– أن يتم الموافقة على تسجيل المنتجات المستوردة.

– إضافة المخلصين الجمركيين التابعين له.

– أن يكون لدى المخلص الجمركي حساب إلكتروني لدى الغذاء المستورد.

وحدَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، آلية وإجراءات الحصول على إذن بالفسح للأغذية المستوردة؛ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

– يقدم المستورد إخطارًا مسبقًا.

– يرسل الإخطار إلى المخلص المختار.

– يُحال الطلب إلى المفتش للمعاينة الظاهرية في الساحة الجمركية.

– يتم تدقيق المستندات.

– يرسل الطلب إلى إدارة التفتيش على الغذاء المستورد في منفذ الدخول.

– يتم إصدار القرار النهائي بالإذن بالفسح، أو رفض الإذن بالفسح.

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