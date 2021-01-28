الصحة: 7 أعراض جانبية محتملة بعد جرعة «لقاح كورونا» الثانية

نبَّهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إلى سبعة أعراض جانبيَّة مُحْتَملة بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وطريقة التعامل مع تلك الأعراض.

وقالت الوزارةُ، عَبْر حِسابها الرَّسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»: «إنَّ الأعراضَ الجَانبيَّةَ المُحتمِل ظهورُها بعد تلقي اللقاح، بوجهٍ عامٍّ؛ تشمل الشعورَ بالتعبِ، والصداع، والألم في موضع الحلق، وألمًا في العضلات، والشعور بالتوعُّك، وارتفاعًا في درجة الحرارة، ورعشة بالجسم».

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «بعد أخذ الجرعة الثانية، شعرت بارتفاع في درجة الحرارة؛ فهل هذا أمرٌ طبيعي؟»، فأشارت «الصحة» إلى إمكانية استخدام مُسكِّن ألم بجرعة مناسبة بقدر ما تقتضيه الحالة.

يُذكر أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»؛ حدَّد طريقة التعامل مع الأعراض الجانبية الشائعة للقاح فيروس كورونا، وتتضمَّن وضع كمادات بادرة على مكان الحقن لتخفيف الألم والاحمرار والتورم، وتناول الباراسيتامول لتخفيف الصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب.

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