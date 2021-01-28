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عجلان العجلان: حديث ولي العهد ينقلنا إلى الغد المشرق بالنهضة والتنمية

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الرياض - محمد عبدالله - يفتح آفاقًا واسعة لمستقبل اقتصادي مزدهر

أشاد رئيس مجلس الغرف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ بكلمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، خلال مشاركة سموه في فعاليات «منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار».

وعبر حسابه على «تويتر»، قال العجلان: «سعدت –كغيري من السعوديين– بحديث سمو سيدي ولي العهد –حفظه الله– عن مستقبل الاستثمار، وتنمية المدن، وفي مقدمتها الرياض».

وأضاف العجلان: «دائمًا ما ينقلنا حديث سموه إلى الغد المشرق بالنهضة والتنمية، ويفتح آفاقًا واسعة لمستقبل اقتصادي مزدهر، وتنمية وطنية عظيمة وعميقة، بمستهدفاتها الاقتصادية والتنموية».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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