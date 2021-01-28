عجلان العجلان: حديث ولي العهد ينقلنا إلى الغد المشرق بالنهضة والتنمية

أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ بكلمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركة سموه في فعاليات «منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار».

وعبر حسابه على «تويتر»، قال العجلان: «سعدت –كغيري من السعوديين– بحديث سمو سيدي ولي العهد –حفظه الله– عن مستقبل الاستثمار، وتنمية المدن، وفي مقدمتها الرياض».

وأضاف العجلان: «دائمًا ما ينقلنا حديث سموه إلى الغد المشرق بالنهضة والتنمية، ويفتح آفاقًا واسعة لمستقبل اقتصادي مزدهر، وتنمية وطنية عظيمة وعميقة، بمستهدفاتها الاقتصادية والتنموية».

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