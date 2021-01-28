«مُحافظ منشآت»: حديث ولي العهد يعكس حرص القيادة على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات

أشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» صالح الرشيد؛ إلى أن حديث سمو ولي العهد خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، جاء عاكسًا لرؤية القيادة الرشيدة، وحرصها على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات.

وقال صالح الرشيد، في حسابه الإلكتروني الموثق، على موقع «تويتر»: «عكس حديث سمو سيدي ولي العهد في مبادرة مستقبل الاستثمار؛ حرص قيادتنا الرشيدة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار، وتفعيل التقنيات المتقدمة، وفق مضامين رؤية المملكة 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد –خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الخميس– إن المملكة ستعلن عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق عضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أثناء مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار: «نستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم.. اليوم هي رقم 40.. من أكبر 40 اقتصادًا في العالم كمدينة.. نستهدف في الرياض أن نصل من 7.5 مليون نسمة إلى 15–20 مليون نسمة في 2030».

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