«الصحة» تعلن ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بكورونا وتقدم نصائح للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاعًا متزايدًا في أعداد الإصابات اليومية في المملكة.

وقالت الوزارة إن أجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (367276) حالة، منها (2157) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (362) حالة حرجة.

وقدمت الوزارة عدة نصائح للمواطنين؛ منها دعوتهم إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل، لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم. ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت الوزارة توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو من لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لمصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 367276، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 358753، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6366 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و208 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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