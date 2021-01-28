وزير الاتصالات عن كلمة ولي العهد: تنافسية الرياض ونيوم سترتقي بجميع مدن المملكة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ إن تنافسية الرياض ونيوم سترتقي بجميع مدن المملكة والمنطقة.

وأضاف السواحة –عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم الخميس، تعليقًا على كلمة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، في جلسة حوار بعنوان «مستقبل الرياض»– قائلًا: «سمو سيدي يعلن عن رؤيته وخططه لاستراتيجية مدينة التاريخ والغد الرياض، ويطلق استراتيجية مدينة الحلم والمستقبل نيوم. وتنافسية هاتين المدينتين سترتقي بجميع مدن وطننا الحبيب والمنطقة، وستكونان –بعون الله– نموذجًا للعالم لبناء مدن واقتصادات المستقبل.. ولي العهد في مستقبل الاستثمار».

وكان الأمير محمد بن سلمان، قال إن المملكة ستعلن عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –خلال حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق عضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أثناء مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، في جلسة حوار بعنوان «مستقبل الرياض»– قائلًا: «كل الخصائص التي تمتلكها الرياض، تعطي ممكنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد، وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص؛ لذلك ننظر إلى الرياض بعين الاعتبار».

وأضاف: «لذلك نستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم.. اليوم هي رقم 40.. من أكبر 40 اقتصادًا في العالم كمدينة.. نستهدف في الرياض أن نصل من 7.5 مليون نسمة إلى 15–20 مليون نسمة في 2030».

وتابع: «وبما أن المدن تشكل 85% من اقتصاد العالم، فإن التنمية الحقيقية تبدأ من المدن، سواء في الصناعة أو الابتكار، أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات»، وأضاف: «بلا شك، الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول، بل على المدن».

وأضاف: «اليوم مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، وتكلفة خلق الوظيفة فيها أقل بـ30% من بقية مدن المملكة العربية السعودية، وتكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29% من بقية مدن المملكة العربية السعودية.. والبنية التحتية في الرياض رائعة جدًّا بسبب ما قام به الملك سلمان فيما يزيد عن 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها».

وحسب تصريح ولي العهد، تخطط المملكة لإقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في مدينة الرياض؛ ما سوف يقلل درجة الحرارة، ومستوى الغبار، وهناك خطط أيضًا لإنشاء محميات ضخمة حوالي مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، بالإضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة العربية السعودية سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن هناك طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لمصلحة المواطنين السعوديين.

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