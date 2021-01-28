وزير الاستثمار: نسعى إلى إنشاء 6 مناطق لوجستية ورقمية في الرياض

كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، اليوم الخميس، عن اعتزام المملكة إنشاء 20 منطقة اقتصادية، مشيرًا إلى أن ستةً من هذه المناطق، ستكون في العاصمة الرياض، وستةً ستخصص للأعمال الرقمية واللوجستية والإبداعية.

وبيَّن المهندس خالد الفالح –خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من مبادرة «مستقبل الاستثمار»– أنه يتم العمل على إصلاح البيئة التشريعية، مضيفًا أن الاستثمار الأجنبي سيتضاعف في المملكة خلال السنوات القادمة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المناطق الحرة هدفها تقليل المخاطر للمستثمرين، وتسريع بيئة الأعمال، وفقًا لما نقلت «الإخبارية».

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