بالصور.. تمرين جوي مشترك بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية

انطلقت، أمس الأربعاء، مناورات التمرين المشترك الثالث بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية؛ حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بمقاتلاتها (إف-15 إس آي)، فيما شاركت القوات الأمريكية بالقاذفة الاستراتيجية (بي 52، ومقاتلات إف 16).

ويهدف التمرين المشترك إلى رفع أعلى درجات الاستعداد، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي لتوحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام.

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