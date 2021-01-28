أمير المدينة المنورة يشهد توقيع عقود لمبادرة حافلات النقل السريعة

شهد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، اليوم، مراسم توقيع عقود الدراسات الفنية والقانونية والمالية لمبادرة حافلات النقل السريعة BRT بالمدينة المنورة، والتي سيتم الانتهاء منها خلال 8 أشهر، تمهيداً لتنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وتُشرف هيئة تطوير المنطقة على المبادرة، التي يتم تمويلها من قبل برنامج ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية المملكة 2030- ليُشكّل المشروع إضافة نوعية جديدة، في منظومة خدمات النقل العام المُقدمة لأهالي وزوار المنطقة.

ووقّع العقود من جانب هيئة تطوير المنطقة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد البليهشي، فيما وقعها من جانب الشركات الاستشارية، كل من خالد السقا الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت آند توش الشرق الأوسط المحدودة لتنفيذ الدراسات المالية، والمهندس هشام الرصاصي المدير العام لشركة إتش دي آر الشرق الأوسط لتنفيذ الدراسات الفنية، وعبدالله الزامل ممثلاً عن شركة عبدالرحمن فهد الخييلي وشركاؤه، لتنفيذ الدراسات القانونية للمشروع.

وتهدف العقود المُبرمة مع الشركات المتخصصة، إلى تقديم الخدمات الاستشارية المساعدة في أعمال مبادرة شبكة حافلات النقل السريع في المدينة المنورة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير ودعم الأعمال المرتبطة بمراحل التنفيذ، من خلال أداء مجموعة من المهام المرتبطة بمختلف جوانب المشروع.

ويُجسد المشروع جانباً من التعاون والتكامل، بين مختلف الأجهزة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتسهيل وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف، والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 27 مليون زائر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة، فضلاً عن تعزيز أداء شبكة النقل العام داخل المدينة المنورة وربط الأحياء ببعضها البعض، وتسهيل وصول القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي إلى المسجد النبوي، مروراً بمحطة قطار الحرمين السريع والمنطقة المركزية.

يُذكر أن مبادرة الحافلات السريعة «BRT» تتكون من مسارين رئيسيين، بمجموع أطوال 52 كم، وتتضمن 33 محطة وقوف، يتم إنشاؤها بجودة عالية، وفقاً للهوية العمرانية للمدينة المنورة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة، وسيتم تشغيل المسارات بتسيير حافلات صديقة للبيئة ذات جودة عالية، في مسارات مخصصة لا تتعارض مع وسائط النقل الأخرى، ويشمل المسار الأول 22 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 36 كم، لينطلق من محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وصولاً إلى محطة غرب المدينة المنورة مروراً بمجموعة من المحطات، أبزرها محطة المسجد النبوي الشريف، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومحطة مدينة المعرفة الاقتصادية، ومحطة مشروع رؤى المدينة، ومحطة الاستاد الرياضي بالعزيزية، فيما يشمل المسار الثاني 11 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 16 كم، لينطلق من محطة ميدان سيد الشهداء«جبل أحد» وصولاً إلى مسجد الميقات، مروراً بمجموعة من المحطات من بينها محطة المنطقة المركزية «شمال»، ومحطة الطريق الدائري المتوسط، محطة ميدان العنبرية، ومحطة دار الهجرة.