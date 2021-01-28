أمانة جدة تتفاعل مع ما نشرته دوت الخليج عن سوق اليمنة

علماً بأنه قد تم إشعار ملاك المحلات على تحسين واجهات وتأهيل محلاتهم وواجهاتها، كما تمت إعادة سفلتة وتحسين الشوارع والأرصفة المتهالكة.
وكانت «دوت الخليج» قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 1442/6/7هـ تقريراً رصدت فيه الحركة بسوق اليمنة، وافتراش البسطات العشوائية في السوق، لبيع العديد من المأكولات الشعبية والخضراوات والفواكه وغيرها.
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