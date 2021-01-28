أمانة جدة تتفاعل مع ما نشرته دوت الخليج عن سوق اليمنة

تفاعلت أمانة محافظة جدة، مع تقرير نشرته صحيفة دوت الخليج يوم الأربعاء بتاريخ 1442/6/7هـ، بعنوان «اليمنة سوق برائحة الفل والكادي» ونشرت أمانة جدة عبر موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء الماضي، بيانا قالت فيه إنه بحسب إفادة الجهة المعنية بأن البلدية تقوم بجولات وحملات مستمرة على السوق، صباحية ومسائية لمعالجة وتنظيم السوق والبيع فيه، ومنع الباعة الجائلين والبسطات المخالفة، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية ولجنة الباعة الجائلين بالأمانة، حيث تم هذا الأسبوع القيام بحملتين على السوق يوم السبت الماضي ويوم أمس الأربعاء، تمت على أثرهما مصادرة البسطات المخالفة، من فواكه وخضار ومأكولات شعبية وأحذية وملابس، وتم إتلاف الفواكه والمأكولات الشعبية غير الصالحة منها، وتسليم الصالحة للجمعية الخيرية.

علماً بأنه قد تم إشعار ملاك المحلات على تحسين واجهات وتأهيل محلاتهم وواجهاتها، كما تمت إعادة سفلتة وتحسين الشوارع والأرصفة المتهالكة.

وكانت «دوت الخليج» قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 1442/6/7هـ تقريراً رصدت فيه الحركة بسوق اليمنة، وافتراش البسطات العشوائية في السوق، لبيع العديد من المأكولات الشعبية والخضراوات والفواكه وغيرها.