هيئة المخواة تفعل حملة الخوارج شرار الخلق

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة مناشطها الوقائية والتوعوية، ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق»، والتي أطلق أعمالها بمنطقة الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فروعها بمناطق المملكة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة، التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها، ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها، التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب، التي هي على معتقد الخوارج.