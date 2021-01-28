وعلى الفور تم عقد اجتماع عاجل، يضم عددا من الجهات ذات العلاقة «إمارة المنطقة - التعليم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - وزارة التجارة - الغرفة التجارية - شركة الاتصالات stc» وتم خلال الاجتماع طرح كافة المعوقات التي يواجهها الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية، مع الحرص على استمرار تفعيل المشاركات المجتمعية، ودور رجال الأعمال في دعم الطلاب والطالبات، من ذوي الأسر متدنّية الدخل، وتقديم حصر شامل لهذه الأسر من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة يوجّه بتفتيش منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية للطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.