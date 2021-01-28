أمير الباحة يوجّه بتفتيش منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية للطلاب

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، كافة الجهات المعنية بالعمل عاجلا، على مراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية في مدينة الباحة والمحافظات، وذلك تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، كما تضمن توجيه رصد أسعار الأجهزة الذكية والحاسب الآلي، إضافة إلى مراقبة تطبيق التوطين، وضبط حالات التستر، والحرص على نظامية هذه الأنشطة.

وعلى الفور تم عقد اجتماع عاجل، يضم عددا من الجهات ذات العلاقة «إمارة المنطقة - التعليم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - وزارة التجارة - الغرفة التجارية - شركة الاتصالات stc» وتم خلال الاجتماع طرح كافة المعوقات التي يواجهها الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية، مع الحرص على استمرار تفعيل المشاركات المجتمعية، ودور رجال الأعمال في دعم الطلاب والطالبات، من ذوي الأسر متدنّية الدخل، وتقديم حصر شامل لهذه الأسر من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.