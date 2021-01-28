1044 إجراء تداخليا باستخدام الأشعة بتخصصي الطائف

حققت وحدة الأشعة التداخلية بقسم الأشعة، بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، زيادة في إجمالي عدد الإجراءات التداخلية باستخدام الأشعة، 1044 إجراء تداخليا خلال عام 2020 رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن القسم شهد خلال نفس العام استيعاب جميع مرضى صحة الطائف من جميع الأعمار «حديثي الولادة، الأطفال، البالغين» والمراجعين لمستشفيات الطائف المختلفة، وجميع مستشفيات الطائف الطرفية، وتم عمل إجراءات علاجية لأول مرة بمحافظة الطائف، شملت إجراء تداخليا بالأشعة، بغرض علاج الانسداد الوعائي للطرف السفلي، وإجراء تداخليا بالأشعة بغرض توسيع القنوات المرارية، وإجراء تداخليا بالأشعة باستخدام القسطرة الدماغية، لعلاج نزيف المخ، وإجراء تداخليا بالأشعة باستخدام القسطرة لتشخيص وعلاج تشوه وعائي بالرقبة، وإجراء تداخليا بالأشعة باستخدام قسطرة الرحم لعلاج الأورام الليفية.

والجدير بالذكر أن القسم حصل على تجديد اعتماد برنامج الأشعة التشخيصية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، كبرنامج مشترك تابع لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، وتم رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للمتدربين بالمركز لثمانية متدربين في جميع المستويات، وتم اعتماد 10 دورات تدريبية من إجمالي 12 دورة تدريبية «مبتدئ ومتقدم» وقد بلغ إجمالي المتدربين 447 متدربا.