الداخلية تفتح باب القبول بالأفواج الأمنية للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية، لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي «جندي أول ـ جندي» للقيام بأعمال الأمن والحراسة وللتعيين عليها في مناطق «الرياض – عسير ـ جازان ـ نجران».
وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 17/6/1442 الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الخميس الموافق 22/6/1442 الساعه العاشرة صباحا عبر منصة «أبشر – التوظيف» على الرابط التالي https://jobs.sa.
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