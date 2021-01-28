السعودية اليوم / "البيئة" تدعو (97) متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد



الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء (97) من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها المعلنة سابقاً بتاريخ 17 ربيع الأول 1442هـ، وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال (15) يوماً، ابتداء من تاريخ 18/ 6 / 1442هـ.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة / مبنى وكالة الخدمات المشتركة / الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3)، على طريق الدائري الشرقي مخرج (12).

ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على أسمائهم من خلال الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment13.aspx، مع إمكانية التواصل معها عبر الهاتف رقم (0112038888) تحويلة (1466) أو (1483) لأي استفسارات حول الموضوع.

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20:00ت م

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