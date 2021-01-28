السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" تقيم حلقة نقاش بعنوان: "الأمن الفكري وجوانب الوسطية والاعتدال ضمن العالم الرقمي وتطبيقاته"



مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم حلقة نقاش بعنوان: "الأمن الفكري وجوانب الوسطية والاعتدال ضمن العالم الرقمي وتطبيقاته".

واستعرضت جهود وكالة الشؤون العلمية والفكرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام خلال جائحة

وكان المحور الأول للندوة نبذة عن الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام والإدارات المرتبطة بها.

ثم ناقش الحضور في المحور الثاني البرامج المقترحة من الجهات المشاركة حول تعزيز جوانب الوسطية والاعتدال ضمن العالم الرقمي وتطبيقاته.

والمحور الثالث كان عن تكامل الجهات وتوحيد جهودها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين في جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال.

وشارك في الندوة فضيلة عميد كلية الدراسات القضائية الدكتور علي بن أحمد الحذيفي، ومن الدراسات القضائية بجامعة أم القرى الدكتور عبدالمجيد بن محمد السبيل، ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور حسن سعيد الزهراني، ومن وزارة الإعلام عيد الهذلي، ومن إدارة التعليم بمكة الدكتور سعد بن صالح العتيبي، ومن جامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن العمري، ومن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المقدم يوسف بن مسحل الثبيتي، ومصلح العتيبي، وعميد كلية إدارة الأعمال الدكتور إحسان صالح المعتاذ، ومندوب قوة الطوارئ الخاصة النقيب محمد الحاتمي، ومن الجامعة الإسلامية الدكتور يوسف الطلحي.

// انتهى //

19:54ت م

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مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم حلقة نقاش بعنوان: "الأمن الفكري وجوانب الوسطية والاعتدال ضمن العالم الرقمي وتطبيقاته".واستعرضت جهود وكالة الشؤون العلمية والفكرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام خلال جائحة كورونا وكان المحور الأول للندوة نبذة عن الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام والإدارات المرتبطة بها.ثم ناقش الحضور في المحور الثاني البرامج المقترحة من الجهات المشاركة حول تعزيز جوانب الوسطية والاعتدال ضمن العالم الرقمي وتطبيقاته.والمحور الثالث كان عن تكامل الجهات وتوحيد جهودها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين في جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال.وشارك في الندوة فضيلة عميد كلية الدراسات القضائية الدكتور علي بن أحمد الحذيفي، ومن الدراسات القضائية بجامعة أم القرى الدكتور عبدالمجيد بن محمد السبيل، ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور حسن سعيد الزهراني، ومن وزارة الإعلام عيد الهذلي، ومن إدارة التعليم بمكة الدكتور سعد بن صالح العتيبي، ومن جامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن العمري، ومن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المقدم يوسف بن مسحل الثبيتي، ومصلح العتيبي، وعميد كلية إدارة الأعمال الدكتور إحسان صالح المعتاذ، ومندوب قوة الطوارئ الخاصة النقيب محمد الحاتمي، ومن الجامعة الإسلامية الدكتور يوسف الطلحي.// انتهى //19:54ت م0155

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