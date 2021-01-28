السعودية اليوم / البعثة الأممية لمساعدة السودان يونيتامس تبدأ زيارة لدارفور



الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

بدأ وفد البعثة الأممية لمساعدة السودان "يونيتامس" اليوم زيارة لدارفور برئاسة القائم بأعمال البعثة بالخرطوم ستيفان خوري، يرافقها مسؤول قسم بناء السلام بالبعثة وممثلان لوزارة الخارجية ولجنة التنسيق الوطنية، وذلك بغرض الوقوف على مجمل الأوضاع بدارفور والترتيب لافتتاح مكاتب للبعثة بالفاشر بعد انتهاء مهمة بعثة (اليوناميد) بنهاية الشهر الماضي.

وقالت خوري في تصريحات صحفية: إن زيارة الوفد إلى شمال دارفور تأتي بغرض التعرف على مجمل الأوضاع والتعريف بمهام البعثة التي قالت إنها تتركز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في مساعدة الحكومة ودعمها لتحقيق التحول السياسي والحكم الديمقراطي وتقديم الدعم الفني في سبيل تحقيق السلام، كاشفة عن ترتيبات تجريها البعثة لافتتاح مكتب لها بالفاشر خلال الأيام المقبلة.

مما يذكر أن بعثة "يونتامس" قد أُنشئِت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2524) لتحل محل البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" التي عملت في دارفور لمدة 13 عاما لحماية المدنيين بعد اندلاع الحرب في المنطقة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 300 ألف قتيل وتشريد نحو مليونين آخرين.

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19:16ت م

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