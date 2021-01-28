السعودية اليوم / أمين منطقة جازان يلتقي بالمشرف العام لدعم وتمكين الأمانات



جيزان 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

التقى أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم بالمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وذلك بمقر المركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج ومشاريع أمانة جازان وأبرز العوائق التي قد تواجهها الأمانة، وإمكانية تذليلها وسبل دعم الأمانة، بما يمكّنها من إنجاز المشاريع بالشكل المأمول.

وعقب اللقاء قام أمين منطقة جازان والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بالوزارة بجولة تفقدية شملت مبنى مركز الأمير سلطان الحضاري، ومشروع مبنى أمانة المنطقة الجديد على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي، ومشروع ضاحية الملك عبدالله، تم خلالها الاطلاع على سير العمل ومراحل المشروع، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها.

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19:04ت م

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