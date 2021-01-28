السعودية اليوم / الأردن تسجل 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1058 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311888 حالة شفاء بعد تسجيل 808 حالات إضافية، كما سُجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4269 حالة.

// انتهى //

18:55ت م

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عمّان 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 324169 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311888 حالة شفاء بعد تسجيل 808 حالات إضافية، كما سُجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4269 حالة.// انتهى //18:55ت م0134

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