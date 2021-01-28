السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصدر ٢٠ تصريحاً للتعليم



مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 28 يناير 2021م واس

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في إدارة مشاريع النفع العام- ٢٠ تصريحاً لإدارة التربية والتعليم في مكة المكرمة ، وذلك لإنشاء مدارس للبنين والبنات في مختلف مناطق العاصمة المقدسة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لخدمة جميع الدوائر الحكومية بما يهدف للمصلحة العامة، وذلك من خلال إصدار التصاريح اللازمة بموجب المخططات المعتمدة بعد إعداد (كروكيات) التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء ومن ثم إصدار الرخصة، مؤكداً خدمة القطاع التعليمي والتعاون والتكامل بين القطاعين بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه بيَّن مدير إدارة مشاريع النفع العام المهندس فهد بن عبدالله سندي أن الأمانة أصدرت ٢٠ تصريحاً خاصاً بالتعليم في عدة مناطق في مكة المكرمة، منها منطقة المعابدة و الخالدية 2 ومخطط النسيم والشرائع مخطط (11 ، و12) ومخطط الخضراء، إضافةً إلى مخطط ولي العهد 1 والنوارية وغيرها من المواقع ، مضيفاً أن العمل جارٍ لإصدار التصاريح التي ترفع بها إدارة التعليم بمكة المكرمة حسب أولوياتها المتبعة.

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18:24ت م

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