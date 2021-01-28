انتحال صفة رجال الأمن عقوبته السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت النيابة العامة من انتحال صفة رجال السلطة العامة مؤكدة أن انتحال صفة رجال الأمن يستوجب عقوبة مغلظة خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم إرهابية أو الاستغلال.

عقوبة انتحال صفة رجال الأمن

وقالت النيابة العامة إن رجل السلطة العامة – وفقًا لنظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة – هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه ويحظر انتحال هذه الصفة من الغير.

وأوضحت أن عقوبة انتحال صفة رجل السلطة العامة هي السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة بما يصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معًا.

الإرهاب أو الاستغلال

وأشارت النيابة العامة إلى أنه في حال انتحال صفة رجل الأمن تكون العقوبة هي السجن مدة تصل عشر سنوات أو الغرامة بما يصل إلى 150 ألف ريال أو بهما معًا إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبًا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم طبقًا للمادة 2 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.

ولفتت النيابة العامة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 01/01 / 1442هـ.

وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق على اختصاصها بالتحقيق والادعاء العام في القضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، ونظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية.



