شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم سراة عبيدة تُعلن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة «مدرستي الرقمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية «التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد»، لمدارس تعليم المحافظة والتي أطلقتها وزارة التعليم على مستوى إدارات التعليم في المملكة.

وهنأ مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي الفائزين والفائزات، في هذه المسابقة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، إضافة إلى إبراز دور الأسرة وأولياء الأمور في تعزيز المشاركة المجتمعية، فيما أشاد بالجهود التي بذلتها حكومتنا الرشيدة بتعاملها الميداني والإنساني، وتغطية كافة احتياجات المجتمع. وبين العلكمي، أن المسابقة استهدفت منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة، وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي والإعلام، وتم استقبال المشاركات الفائزة من كل مدرسة وعرضها على لجنة التحكيم في إدارة التعليم، والتي قيمت الأعمال بناءً على استمارة تقييمية من قبل اللجنة.