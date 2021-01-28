السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة



مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

‏استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

18:33ت م

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