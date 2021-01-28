السعودية اليوم / العراق يسجل 943 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 943 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13024, فيما تم تسجيل 1933 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 588260 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 15918, منهم 166 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

18:19ت م

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بغداد 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 943 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 617202 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13024, فيما تم تسجيل 1933 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 588260 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 15918, منهم 166 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:19ت م0124

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