

الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

تشارك السودان في القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى التي تستضيفها غدا العاصمة الأنغولية لواندا.

ويرأس وفد السودان في القمة عضو مجلس السيادة الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر.

وتبحث القمة الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تتولى جمهورية أنغولا حاليا رئاسة المنظمة شبه الإقليمية التي تضم اثنتي عشرة دولة بما فيها السودان.

// انتهى //

18:17ت م

0123





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السودان تشارك في قمة البحيرات العظمى بأنغولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.