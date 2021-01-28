السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي ( جندي أول - جندي ) السبت القادم



الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي ( جندي أول ـ جندي ) للقيام بأعمال الأمن والحراسة وللتعيين عليها في مناطق ( الرياض - عسير ـ جازان ـ نجران )، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 1761442هـ الساعه العاشره صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 2261442هـ الساعه العاشره صباحا عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa .

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17:31ت م

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