السعودية اليوم / أمانة عسير تُنفذ ٣٧ جولة رقابية على المنشآت التجارية النسائية



أبهـا 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

نفّذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية خلال الأسبوع الجاري 37 جولة رقابية على المنشآت التجارية النسائية الخاصة بالتزيين النسائي والمساج والنوادي الصحية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة للعاملين في هذه الأنشطة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق أربع منشآت لمخالفتها الاشتراطات الصحية وضبط عدد من المخالفات النظامية بها، إلى جانب تحرير 13 مخالفة متنوعة, وضبط 26 مستحضراً منتهي الصلاحية ومجهول التكوين.

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17:21ت م

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