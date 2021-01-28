السعودية اليوم / "العمليات منخفضة التكاليف" .. محاضرة في المجال العسكري أقامها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب



الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

في إطار البرامج والمحاضرات التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أقام التحالف في الرياض اليوم , محاضرة بعنوان (العمليات منخفضة التكاليف)، قدمها ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوفد العميد راشد بن محمد الظاهري، ممثل دولة الكويت رئيس الوفد العميد الركن نواف بن ناصر الجطيلي، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وأوضح العميد الظاهري ماهية العمليات المنخفضة التكاليف والأسباب التي تدفع المنظمات الإرهابية الى القيام بتلك العمليات ومدى تأثير بعض تلك العمليات في الدول، كما أشار العميد الجطيلي الى المخاطر الناتجة عن تلك العمليات ذات التكلفة المنخفضة وتداعياتها فيما يتعلق بالمجالات الأربعة لمحاربة الإرهاب.

من جانبه أكد اللواء المغيدي في ختام المحاضرة أهمية وجوب إدراك خطر العمليات المنخفضة التكاليف التي من شأنها تحقيق مبتغى إجرامي للجماعات الإرهابية المتطرفة بأقل موارد مالية وبشرية، والتي ينتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح والأموال.

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17:20ت م

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