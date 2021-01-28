السعودية اليوم / المنظمة العربية للسياحة تشارك في فعاليات "ملتقى تأصيل صناعة السياحة في جازان"



جازان 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

شاركت المنظمة العربية للسياحة في فعاليات "ملتقى تأصيل صناعة السياحة في جازان" الذي افتتحه أمس سمو نائب أمير منطقة جازان, ونظمته غرفة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة السياحة.

وسلطت المنظمة الضوء خلال ورقة عمل لها في الجلسة الثانية بالملتقى بعنوان "واقع تنافسية السياحة والسفر في منطقة جازان" على قطاع السياحة والسفر بالدول العربية وتوقعاتها لمستقبل السياحة ، معرجة على تأثير "

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للمنظمة الدكتور وليد الحناوي, أن المنظمة ركزت في مشاركتها بالملتقى إلى أهمية توحيد الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم العربي ، والتحول التكنولوجي في العالم العربي لتطوير السياحة ، لافتاً إلى أهمية تحديث كافة البرامج الترويجية والتسويقية للوجهات السياحية ، وتدريب وتأهيل كافة العاملين في هذه الصناعة الكبرى ، ودعم وتطوير السياحة العربية البينية وأيضا دعم السياحة الداخلية مع ضمان استدامة المقاصد السياحية ، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال .

// انتهى //

16:55ت م

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جازان 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسشاركت المنظمة العربية للسياحة في فعاليات "ملتقى تأصيل صناعة السياحة في جازان" الذي افتتحه أمس سمو نائب أمير منطقة جازان, ونظمته غرفة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة السياحة.وسلطت المنظمة الضوء خلال ورقة عمل لها في الجلسة الثانية بالملتقى بعنوان "واقع تنافسية السياحة والسفر في منطقة جازان" على قطاع السياحة والسفر بالدول العربية وتوقعاتها لمستقبل السياحة ، معرجة على تأثير " كورونا " على الاقتصاد والسياحة والسفر في العالم العربي ، وآلية إعادة الثقة بمنظومة السياحة والسفر إضافة للتحول الرقمي ودور التكنولوجيا في إعادة إطلاق قطاع السياحة والسفر ، والحلول اللازمة لدعم تعافي الاقتصاد والسياحة والسفر .من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للمنظمة الدكتور وليد الحناوي, أن المنظمة ركزت في مشاركتها بالملتقى إلى أهمية توحيد الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم العربي ، والتحول التكنولوجي في العالم العربي لتطوير السياحة ، لافتاً إلى أهمية تحديث كافة البرامج الترويجية والتسويقية للوجهات السياحية ، وتدريب وتأهيل كافة العاملين في هذه الصناعة الكبرى ، ودعم وتطوير السياحة العربية البينية وأيضا دعم السياحة الداخلية مع ضمان استدامة المقاصد السياحية ، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال .// انتهى //16:55ت م0112

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