ثقافي / محافظ الجبيل يطلق الحملة التوعوية "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة



الجبيل 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أطلق محافظ الجبيل عبدالله العسكر، بمقر المحافظة اليوم , فعاليات الحملة التوعوية "الخوارج شرار الخلق"، التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة.

وقدم رئيس الهيئة بالجبيل ناصر الخالدي شرحًا عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف إلى توعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج والجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، وتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، حاثاً الجهات ذات العلاقة على دعم الحملة لتؤتي ثمارها.

وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

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16:53ت م

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