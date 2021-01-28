السعودية اليوم / عقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية المنبثقة من لجنة الأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون



الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

عقدت اللجنة الاستراتيجية والتشريعات المنبثقة من اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول المجلس، اجتماعها الأول اليوم ، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كافة ممثلي الدول الأعضاء، وممثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

جرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية، والبرنامج الزمني لتنفيذ المبادرات والمشاريع المتفق عليها، والتي تتضمن تنفيذ 4 مشاريع خلال العام الحالي 2021م، كما تم مناقشة المبادرات والمشاريع الأخرى للسنوات القادمة التي تمتد إلى عام 2025م.

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16:51ت م

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