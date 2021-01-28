السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل توقع عقداً مع ميدان الفروسية بالأحساء



الأحساء 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

وقعّت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء ممثلة بوحدة الخدمات البيطرية اليوم، عقد تقديم خدمات بين مراكز ووحدات الأعمال بالجامعة وميدان الفروسية بالأحساء.

وتتضمن الإتفاقية ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة وبرامج توعوية، وتستهدف تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية في المستشفى البيطري التعليمي من خلال سحب عينات الدم لفترة محددة ومتفق عليها والتعاون في مجالات الاستشارات الطبية والتوصيات العلاجية للمؤسسات البيطرية بما يحقق أهدافهما المشتركة ويساهم في تفعيل دور العلاجات البيطرية في المنطقة الشرقية والأحساء بشكل خاص.

وأفاد رئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال بالجامعة الدكتور مقبل العيدان، أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تسخير الإمكانات التي تسهم في تعزيز خدمة ملاك الخيول، والاستفادة من الخبرات العالمية في مستشفى الطب البيطري بالجامعة، وتطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع والمشاركة معها في تبادل الخبرات العملية وتطويرها.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الميدان عبدالعزيز الموسى، سعي ميدان الفروسية بالأحساء لتحقيق نمو فعّال مع الجامعة من خلال الاستثمار الأمثل لكافة الإمكانات لإرتقاء سباقات الخيول على مستوى المنطقة والمحيط الخليجي.

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16:50ت م

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