السعودية | فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي ( جندي أول – جندي ) السبت القادم

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي ( جندي أول ـ جندي ) للقيام بأعمال الأمن والحراسة وللتعيين عليها في مناطق ( الرياض – عسير ـ جازان ـ نجران )، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 1761442هـ الساعه العاشره صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 2261442هـ الساعه العاشره صباحا عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa .