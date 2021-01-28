شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • وزير التعليم يلتقي الفريق العلمي لإنتاج اللقاح بجامعة الإمام عبدالرحمن

التقى معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس الفريق العلمي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الذي أنهى التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا؛ بقيادة الدكتورة إيمان المنصور.

وافتتح وزير التعليم اللقاء بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما المستمر لقطاع التعليم ومنظومة البحث والابتكار في الجامعات، منوهاً بإشادة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جلسته الأخيرة بجهود الجامعات لنشر أبحاث فيروس كورونا، وتحقيق المركز الأول عربياً، و(12) على دول العشرين، و(14) عالمياً، مؤكداً أن تلك الإشادة تُعد رسالة تقدير من القيادة -أعزها الله- لأبنائها الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتحفيزاً على استمرار عمليات البحث والابتكار؛ لتحقيق طموحات وطننا الغالي في المنافسة عالمياً.

وقدّم الوزير آل الشيخ شكره لجهود الفريق العلمي الوطني بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الذي حمل على عاتقه مسؤولية المشاركة في خدمة الإنسان، والمساهمة الوطنية الفاعلة للتصدي لجائحة كورونا، والتكامل مع الجهات الحكومية، متطلعاً معاليه إلى استمرار الرحلة العلمية لإنتاج هذا اللقاح - بإذن الله- بعد الانتهاء من التجارب السريرية، داعياً إلى التكامل بين الباحثين في الجامعات السعودية لدعم هذا المشروع. بعد ذلك استمع وزير التعليم إلى عرض موجز لمراحل العمل العلمي للفريق، والخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلاً للبدء في التجارب السريرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد السديري، ومعالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.عبدالله الربيش، وعدد من المسؤولين في الوزارة