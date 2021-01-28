شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثاني للحملة الرقابية .. إغلاق 16 منشأة وتحرير 119 مخالفة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رفع 9 بسطات مخالفة وإزالة اللوحات الدعائية

• تدني مستوى النظافة ومخالفة تدابير كورونا أبرز المخالفات

أسفرت الحملة الشاملة التي أطلقتها بلدية وسط الدمام في يومها الثاني عن تحرير 119 مخالفة وإغلاق 16 منشأة ورفع 9 بسطات مخالفة ، حيث تواصل بلدية وسط الدمام جهودها وجولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية والتجارية وعلى محطات الوقود وإزالة اللوحات الدعائية ورفع البسطات المخالفة وتكثيف أعمال النظافة العامة وذلك ضمن أعمال الحملة الشامله والتي اطلقتها البلدية مسبقا.

وكان أسفر اليوم الاول للحملة الرقابية الشاملة التى بدأتها بلدية وسط الدمام عن رصد 154 مخالفة وإغلاق 12 منشأة، ورفع ٤٤ مبسط مخالف كما تم إغلاق 3 محطات للوقود لمخالفتها للاشتراطات الفنية والمعايير الخاصة لبرنامج تأهيل وتطوير المحطات ومراكز الخدمة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري ، أن أبرز المخالفات تمحورت حول تدني مستوى النظافة العامة ومخالفة التدابير الوقائية لفيروس كورونا وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ، إضافة الى استغلال الارتدادات وممرات المشاة بغرض عرض البضائع ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية للمزاولة.

وأضاف رئيس بلدية وسط الدمام أن الحملة انطلقت امس بمشاركة جميع إدارات البلدية والمراقبين المختصين حرصاً على تكامل الجهود لضمان نتائج الحملة ، ورفع الوعي الصحي والتزام جميع العاملين بالمنشئات الغذائية والتجارية كافة باتخاذ الاحتياطات اللازمة.