محمد بن سلمان: نعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن العاصمة السعودية الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي وتشكل 45% من الاقتصاد السعودي ككل.

وأوضح أن الرياض أحد ممكنات التنمية الاقتصادية في المملكة ولديها كل المقومات لتحقيق ذلك، حيث تتضمن أكبر مدينة اقتصادية في المملكة ونحن نستهدف أن نصل إلى 15 مليون نسمة في مدينة الرياض خلال 2030.

وقال ولي العهد خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم إن تكلفة خلق الوظيفة في الرياض أقل بـ 30% من بقية مدن المملكة. وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة.

وتابع ولي العهد : نركز حاليا على مدينتي الرياض ونيوم لأن فرص النمو السكاني بهما أقل تكلفة وسنعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم في الرياض.

