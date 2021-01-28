محمد بن سلمان : نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن في العالم اقتصادياً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن في العالم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن 85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن وليس من الدول.

وأضاف ولي العهد خلال كلمة له ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها المملكة أن الرياض لديها بنية تحتية قوية منذ أن كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أميرًا لها حين كان عدد سكانها لا يتجاوز 150 ألف نسمة وصولاً إلى 7.50 مليون نسمة حاليًا وأن فرص التنمية والنمو فيها واعدة.



