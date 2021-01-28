شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول والتسجيل في «شؤون الأفواج» للنساء على رتبتي «جندي أول» و«جندي».. السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي «جندي أول»، و«جندي» للقيام بأعمال الأمن والحراسة وللتعيين عليها في مناطق (الرياض، عسير، جازان، نجران).

وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 1442/6/17 الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 1442/6/22 الساعة العاشرة صباحاً عبر منصة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.