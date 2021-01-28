السعودية | "مشروع البحر الأحمر" الأول بالشرق الأوسط يستكمل أول مرحلة لشهادة LEED

شكرا لقرائتكم "مشروع البحر الأحمر" الأول بالشرق الأوسط يستكمل أول مرحلة لشهادة LEED ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم اليوم، عن استكمال معايير المرحلة الأولى لنيل شهادة الريادة في الطاقة وتصاميم البيئة LEED الخاصة بالمدن من الفئة البلاتينية التي يمنحها المجلس الأميركي للأبنية الخضراء بناءً على تخطيط وتصميم مشروع البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "كجزء من طموحنا لإرساء معايير السياحة البيئية الفاخرة، نفخر اليوم باجتياز المرحلة الأولى من اعتماد الريادة في الطاقة وتصاميم والبيئة (LEED)، موضحاً أن هذه الشهادة تكرم مساعي الشركة لتجاوز التوقعات الحالية المرتبطة بمفهوم السياحة المستدامة، والتحول لإحدى الوجهات العالمية الرائدة في اعتماد نهج سياحي متجدد".

وأشار باغانو إلى أنه من المقرر منح الشهادة النهائية لكامل المشروع في الربع الثاني من عام 2021، كما تسعى شركة البحر الأحمر للتطوير إلى نيل اعتماد المجلس الأميركي للأبنية الخضراء في عدد من المباني الرئيسية ضمن موقع المشروع، بما في ذلك 15 فندقاً، ومباني المطار الدولي، ومباني سكن الموظفين، مضيفاً أنه تم الاعتراف بالتزام الشركة بدعم السياحة المتجددة خلال عملية التقييم الخاصة بمنح الاعتماد، لا سيما المخطط العام الذي تم تنفيذه عبر ممارسات التخطيط المكاني البحري الشامل للمشروع، وساعدت هذه المبادرة في تحديد المناطق ذات الأولوية الواجب حمايتها وعدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة، كما تم اقتراح تحييد 9 جزر عن عملية التطوير واعتبارها مواقع بيئية ذات قيمة, علاوة على ذلك، تلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بتحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30% بحلول عام 2040, وعليه تطور الشركة أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم، مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة، ويشمل ذلك المواقع الموجودة ضمن جزر الوجهة.

وأضاف باغانو: "نتطلع إلى التعاون مع المجلس الأميركي للأبنية الخضراء فيما نواصل تطوير وجهتنا السياحية العالمية، بما يضمن حماية بيئتنا الطبيعية وصونها ودعمها سواء خلال فترة بناء المشروع أو ما بعدها".

بدوره قال الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء ماهيش رامانوجام: "يشكل وجود مدن ومجتمعات مثل مشروع البحر الأحمر عاملاً مساعداً على ضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع, مضيفاً أن المدن والمجتمعات التي تحقق معايير شهادة LEED تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وإيجاد بيئة صحية، كما تسعى جاهدة لتحسين سوية حياة سكان هذه المدن والمجتمعات, مشيراً إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير تعمل على إرساء معايير محددة لمفهوم الأداء الأمثل، ويجب أن تكون جهودها وإنجازاتها مثالاً يحتذيه الجميع".

وتعـد شهادة LEED الخاصة بالمدن نظاماً دولياً معروفاً لتقييم الاستدامة الحضرية، وبرنامج اعتماد من طرف ثالث للتحقق من الأداء الحالي للمدن والمجتمعات المبنية, حيث يعمل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء على قياس الأداء الحالي، ووضع معايير معينة تشجع على التحسين المستمر وإظهار الالتزام بتعزيز الاستدامة وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي.